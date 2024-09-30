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Dünya

İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da 856 sığınma merkezine 157 bin kişi yerleştirildi

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk edenler için tahsis edilen 856 sığınma merkezine 157 bin kişinin yerleştirildiğini bildirdi.

Mahmut Geldi  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
İsrail saldırıları altındaki Lübnan'da 856 sığınma merkezine 157 bin kişi yerleştirildi

Beyrut

Lübnan Ulusal Felaketleri Yönetme Komitesinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Yasin, yaptığı basın açıklamasında, ülkede İsrail saldırıları sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalanların durumuna dikkati çekti.

Tarihi bir felaketle karşı karşıya olduklarını dile getiren Yasin, "Lübnan, bahsi geçen saldırılar sebebiyle gerçek bir deprem yaşıyor." dedi.

Donör ülkelerin acil insani destek talebi için yarın başkent Beyrut'ta bir konferansın düzenleneceğini aktaran Yasin, Lübnan'da yaşanan göç dalgası için yaklaşık 400 milyon dolara ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

İsrail hava saldırıları sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlardan 157 bin kişiyi, 856 sığınma merkezine yerleştirdiklerini bildiren Yasin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlerini terk etmek zorunda kalanların gerçek sayısı ise çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Bir milyondan fazla Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını tahmin ediyoruz. Yani Lübnanlıların yaklaşık 4'te biri yerinden edildi."

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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