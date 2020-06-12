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Dünya, Libya

BM: Libya'da bir haftada 24 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, Libya'da son bir haftada 24 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Betül Yürük   | 12.06.2020
BM: Libya'da bir haftada 24 bin kişi yerinden edildi Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, başkent Trablus'un güneyinde, Terhune ve Sirte'de 24 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. 

Yerlerinden edilenlerin birçoğunun ülkenin doğusuna hareket ettiğini ve akrabalarında barınmaya çalıştığını belirten Dujarric, Libya'da savaşan taraflara, "sivillerin korunması ve gerginliğin azaltılması" çağrısı yaptı.

Dujarric, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinden alınan Terhune'de ortaya çıkan 8 toplu mezara ilişkin ise yetkililere, "hızlı, etkili ve şeffaf bir soruşturma başlatması" çağrısında bulundu.

Terhune vilayeti geçen hafta geri alınmıştı

Libya ordusu, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında bir yıldan uzun süredir harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetini geçen hafta geri almıştı.

Terhune'de yasa dışı ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

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