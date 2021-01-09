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Dünya, Libya

BM Libya'da ateşkes için gözlemcilerin görevlendirileceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler, Libya'daki ateşkes için gözlemciler göndermeyi planladığını duyurdu.

Çağrı Koşak   | 09.01.2021
BM Libya'da ateşkes için gözlemcilerin görevlendirileceğini açıkladı

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki ateşkes için gözlemciler göndermeyi planladığını duyurdu.

BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, UNSMIL ve BM'ye bağlı Özel Güvenlik Grubu arasında toplantı düzenlendi.

Açıklamada, "ateşkesin uygulanması sürecinin hızlandırılması, ülkenin sahil kesimindeki Sirte-Ebu Gureyn yolunun açılması ve acilen tüm yabancı ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi" çağrısında bulunuldu.

Ateşkesin sağlanması konusunda gözlemcilerin görevlendirileceği belirtilen açıklamada, gözlemcilerin 5+5 Ortak Askeri Komite'ye katılacağı bilgisine yer verildi.

Ortak Askeri Komite, BM nezdinde meşru Libya hükümetini temsilen 5, ülkenin doğusundaki gayrimeşru Halife Hafter güçlerini temsilen de 5 üyeden oluşuyor.

Libya krizinin çözümü için BM öncülüğünde siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda yürütülen diyalog görüşmeleri kapsamında tarafları temsilen 5+5 Ortak Askeri Komite kurulmuş ve 23 Ekim 2020'de Cenevre'de ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ateşkes anlaşması, Libya'daki tüm yabancı paralı savaşçıların üç ay içinde ülkeden ayrılmasını, temas hatlarındaki mayınların temizlenmesini ve Sirte-Misrata sahil yolunun yeniden açılmasını da içeriyor.

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