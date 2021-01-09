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Dünya

Endonezya'da denize düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı

Endonezya'da denize düşen Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının enkazının 4 ayrı noktaya dağıldığı bildirildi.

Büşra Selvi Öğütcen,Mahmut Atanur   | 09.01.2021
Endonezya'da denize düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı

Ankara

Endonezya Donanması, 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcusuyla düşen Sriwijaya Havayolları'na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığını açıkladı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, uçakta 3 bebek ve 7 çocuk bulunuyordu.

Diğer yandan, küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet'e ( 3 bin 352 metre) çıktığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet'e düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği kaydedildi.

Bu arada Kompas gazetesinin haberine göre, balıkçılar başkent açıklarındaki adaların yakınlarında enkaz parçaları bulduklarını söyledi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.


Ulusal Arama Kurtarma Ajansı Operasyon Müdür Yardımcısı Bambang Suryo, düzenlediği basın toplantısında, uçağın düştüğü Laki ve Lancang Adası arasındaki bölgenin derinliğinin 20 ila 30 metre olduğu bilgisini paylaştı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaşmıştı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu söylemişti.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını belirtmişti.

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