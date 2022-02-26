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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

BM Genel Sekreteri Guterres: Askerler kışlalarına dönmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kınanması teklifiyle toplanan Güvenlik Konseyi'nin ardından "askerlerin kışlalarına dönmesi" çağrısında bulundu.

Mücahit Oktay   | 26.02.2022
BM Genel Sekreteri Guterres: Askerler kışlalarına dönmeli

New York

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres New York'ta, Rusya'nın kınama kararının kabulünü veto ettiği Güvenlik Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "BM savaşı durdurmak için uğraştı ama bugün bu amaca ulaşamadı." dedi.

Guterres, "Asla pes etmemeliyiz, barışa bir şans daha vermeliyiz. Liderlerin diyalog ve barışa yönelmeleri, askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da insani ihtiyaçların her geçen saat arttığına vurgu yapan Genel Sekreter, en az 100 bin Ukraynalı'nın evini terk ettiği ve birçoğunun komşu ülkelere kaçtığını belirtti.

Ukrayna Kriz Koordinatörü atamasını açıkladı

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın kınama kararının kabulünü veto ettiği, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin çekimser kaldığı Güvenlik Konseyi toplantısının hemen ardından Ukrayna'daki krizin yönetimi için koordinatör atadığını duyurdu.

Genel Sekreter, "Yanıtımızı güçlendirmek için bugün Amin Awad'ı BM Ukrayna Kriz Koordinatörü olarak atadığımı duyuruyorum." ifadesine yer verdi.

Guterres ayrıca, Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki Rus saldırısı için kınama kararı alınamamasının BM'nin dünya barışı ve insanlık için ortaya koyduğu diğer çabaları gölgelememesi gerektiğine değindi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bürosu Direktörü olarak ortaya koyduğu çalışmalarla bilinen Awad, bir gün önce açıklanan 20 milyon doların üzerindeki BM yardımlarının Ukrayna'daki acil ihtiyaçlar için koordinasyonunu sağlayacak.

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