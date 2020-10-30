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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a kutlama mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 30.10.2020
BM Genel Sekreteri Guterres'ten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a kutlama mesajı

Lefkoşa

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres, Tatar'a, "Kıbrıs Türk toplumu liderliğine" seçilmesi dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Guterres, mesajında, Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in 3 Kasım akşamı gayriresmi bir toplantıda bir araya gelecek olmalarına da işaret ederek, "Bu toplantının verimli geçmesini" diledi.

Genel Sekreter Guterres, Cumhurbaşkanı Tatar, Rum lider Anastasiadis ve garantör ülkelerle BM'nin katılacağı 5'li toplantıyı da uygun bir zamanda Tatar ile ele almak istediğini kaydetti.

KKTC'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 51,69'unu alarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Tatar, 23 Ekim'de görevi devralmıştı.

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