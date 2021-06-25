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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Muhammet İkbal Arslan   | 25.06.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Lefkoşa/Brüksel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile BM Brüksel Ofisi'nde bir araya geldi.

TSİ 12.30 sıralarında başlayan görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

Tatar, KKTC Brüksel Temsilciliğinde, gazetecilere görüşmeye ilişkin açıklama yapacak.

Öte yandan Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan önce AB Liderler Zirvesi için Brüksel'de bulunan Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres’in görüşme daveti üzerine, dün sabah Brüksel'e gitmişti.

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