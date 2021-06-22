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Dünya

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley: 41 milyon insan kıtlık riski altında

BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, dünya genelinde insani yardımlara erişimi olmayan 41 milyon kişinin kıtlık riski altında olduğunu belirtti.

Şeyma Uzundere   | 22.06.2021
BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley: 41 milyon insan kıtlık riski altında

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, WFP’nin Yönetim Kurulu'nda küresel açlık sıkıntısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

4 ülkede kıtlık benzeri koşullar olduğunu, dünya genelinde 41 milyon kişinin kıtlık sıkıntısı yaşayabileceğini öne süren Beasley, "Bu arada 41 milyon kişi tam anlamıyla kıtlığın kapısını çalıyor. Rakamlara bakarsanız, bu sadece trajik, bunlar gerçek isimleri olan gerçek insanlar. Son derece endişeliyim." ifadelerini kullandı.

WFP'nin verileri kıtlığı işaret ediyor

WFP'nin 2020 yılına ilişkin verileri 43 ülkede yaklaşık 41 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu veriler çatışma, iklim değişikliği ve ekonomik sıkıntıların açlığı artırırken, temel gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu gösterdi. Bu durumun bir sonucu olarak geçen yıl küresel mısır fiyatları yıllık bazda yüzde 90, buğday fiyatları ise yüzde 30 arttı.

WFP verileri gıda fiyatlarındaki artışın aynı zamanda Lübnan, Nijerya, Sudan, Venezuela ve Zimbabve gibi ülkelerde gıda güvensizliğini tetiklediğini ortaya koydu.

WFP 2021'de kıtlık riski ile karşı karşıya kalan 139 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Etiyopya, Madagaskar, Güney Sudan ve Yemen’de 584 bin kişi halihazırda kıtlık benzeri koşullar yaşıyor. WFP verileri, Nijerya ve Burkina Faso'da da durumun endişe verici olduğunu gösteriyor.

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