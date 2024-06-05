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Dünya

BM Dünya Gıda Programı: Haiti'de 5 milyon kişi gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Haiti Ülke Direktörü Jean-Martin Bauer, çetelerin şiddet olaylarının sürdüğü Haiti'de 5 milyon kişinin akut gıda güvencesizliği koşullarıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
BM Dünya Gıda Programı: Haiti'de 5 milyon kişi gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya Fotoğraf: Tolga Adanalı/AA

New York

Bauer, BM günlük basın toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haiti'de şiddetin sürdüğüne işaret eden Bauer, siyasi krizin ülke nüfusunu etkilediğini ve büyük çaplı yerinden edilmeye neden olduğunu vurguladı.

Bauer, 360 bin Haitilinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, başkent Port au Prince'den sadece mart ayında 100 bin kişinin ayrıldığını bildirdi.

Haiti genelinde 5 milyon kişinin akut gıda güvencesizliği koşullarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Bauer, 1,6 milyon kişinin ise acil gıda güvencesizliğiyle mücadele ettiğini aktardı.

Bauer, halihazırda Haiti'de kıtlık olmadığını ancak yardım sağlanmazsa riskin artacağının ve ihtiyaçların çok büyük olduğunun altını çizdi.

Kasırga döneminin Haiti için ilave risk teşkil eden bir dönem olduğunu belirten Bauer, insani yardım çalışanlarının özellikle bu sürece hazırlık yapması gerektiğine işaret etti.

Bauer, "Haiti'yi gündemde tutmaya devam etmeliyiz." dedi.

Dünyanın farklı yerlerindeki krizler nedeniyle Haiti'nin yeterli ilgiyi göremediğini aktaran Bauer, BM'nin yardım planının sadece yüzde 22 düzeyinde fonlandığını söyledi.

Bauer, WFP'nin ülkede hayat kurtarıcı yardımlarını sürdürmesi için 76 milyon dolara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

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