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Dünya

Avrupa'da normalleşmeyle birlikte hava trafiğinde artış sürüyor

Avrupa'da Kovid-19'a karşı aşılama ve normalleşmeye dönülmesiyle günlük uçuş sayısı arttı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 22.06.2021
Avrupa'da normalleşmeyle birlikte hava trafiğinde artış sürüyor

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 21 Haziran tarihli (dünkü) uçuş trafiği raporuna göre, Fransa 2 bin 817 uçuşla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 2 bin 810 uçuşla Almanya ve 2 bin 776 uçuşla İspanya izledi.

İtalya'nın 2 bin 245 uçuşla dördüncü sırada bulunduğu listede Türkiye 2 bin uçuşla beşinci sırada yer aldı.

Yunanistan son iki haftada hava trafiğinde yüzde 32'lik artış (1155 sefer) kaydetti. Yunanistan'ı yüzde 20'lik artış ile Fransa ve yüzde 17'lik artışla İtalya izledi.

Raporda son 2 haftada aşılama ve uçuş kısıtlamasının bazı ülkelerde gevşemesinin ardından tüm dünyada uçuş ağında artış yaşandığı, aynı dönemde sadece İngiltere'nin hava trafiğinde yüzde 3'lük gerileme görüldüğü belirtildi.


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