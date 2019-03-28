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Dünya

BM, Dadaab Mülteci Kampı'nın kapatılacağını doğruladı

BM, Kenya'da Somalililerin kaldığı dünyanın en büyük mülteci kamplarından Dadaab Mülteci Kampı’nın kapatılacağını doğruladı.

Tufan Aktaş   | 28.03.2019
BM, Dadaab Mülteci Kampı'nın kapatılacağını doğruladı

Addis Ababa

Birleşmiş Milletler (BM), Kenya'da Somalililerin kaldığı dünyanın en büyük mülteci kamplarından Dadaab Mülteci Kampı’nın kapatılacağını doğruladı.

AA muhabirinin Kenya’daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ofisi'nden aldığı bilgiye göre, basında geniş yer bulan Dadaab'ın kapatılacağına ilişkin haberler BM tarafından doğrulandı.

Ofisten, "BMMYK, Kenya hükümetinin Dadaab Mülteci Kampı’nın kapatılmasına için yaptığı yeni çağrıdan haberdar ve kampta kalan 210 binin üzerindeki mülteci için sürdürülebilir ve uzun vadeli çözümlerin uygulanması için hükümetle çalışıyor." bilgisi paylaşıldı.

Bu çözüm seçeneklerinin arasında gönüllü dönüş, üçüncü ülkeye yerleştirme, sponsorluk ve göçün yanı sıra bazı mültecilerin ülkedeki diğer kamplara tanışabilmesi de bulunuyor.

2016 yılındaki kampı kapatma kararı mahkemece bozulan Kenya hükümetinin ağustos sonu itibarıyla kampı tamamıyla tahliye edeceği haberleri medyaya yansımıştı.

Hükümet, söz konusu planı yalanlamazken insan hakları kuruluşları, mültecilerin dönüşlerinin hayatlarını riske edeceği için kararın iptali için çağrı yapmıştı.

Dadaab Mülteci Kampı'nda çoğunlukla Somali’de 1991’de patlak veren iç savaştan kaçan mülteciler kalıyor.

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