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Dünya

ABD'li eski istihbarat görevlisi gizli bilgi çaldığını itiraf edecek

ABD istihbarat tarihinin en büyük "güvenlik ihlalinin" faili olmakla suçlanan eski istihbarat görevlisi Hal Martin'in suçunu itiraf edeceği bildirildi.

Dildar Baykan   | 28.03.2019
ABD'li eski istihbarat görevlisi gizli bilgi çaldığını itiraf edecek

New York

ABD istihbarat tarihinin en büyük "güvenlik ihlalinin" faili olmakla suçlanan eski istihbarat görevlisi Hal Martin'in suçunu itiraf edeceği bildirildi.

CNN'in haberine göre, Ulusal Güvenlik Ajansında (NSA) 23 yıl boyunca farklı istihbarat ajansları ile anlaşma yapan şirketler için üstlenici olarak çalışan ve ABD hükümetinden izni olan 54 yaşındaki Martin, Baltimore'da hakim karşısına çıkacak.

Martin'in avukatı Jim Wayda, yaptığı açıklamada, müvekkilinin duruşmada suçunu kabul edeceğini söyledi.

Maryland'deki evinde 2017'de tutuklanan Martin, "gizli bilgileri çalmakla" suçlanmıştı.

Martin'in, aralarında gizli bilgilerin de yer aldığı 50 terabayt büyüklüğündeki dosyaları, evi ve arabasındaki harici belleklerde sakladığı ortaya çıkmıştı.

Martin'in çaldığı dosyalar arasında NSA'nın iletişim programının gelecek planları ve teknik detaylarını içeren belgelerin de olduğu belirtilmişti.

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