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Dünya

BM, Afganistan misyonunun süresini uzattı

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) süresi bir yıl daha uzatıldı.

Şerife Çetin  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
BM, Afganistan misyonunun süresini uzattı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Afganistan oturumunda oylanan karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Afganistan'ın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine bağlılığının teyit edildiği kararda, Afganistan halkına desteğin süreceği kaydedildi.

Kararda, Taliban yönetiminin BMGK'nin beklentilerini karşılayacak şekilde ilerleme kaydetmediğine, kadınların topluma tam ve eşit katılımı ile insan haklarına saygının büyük önem taşıdığına işaret edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Afganistan'daki temel sınamaları tespit eden "bağımsız bir değerlendirmenin" 17 Kasım 2023'e kadar tamamlanması talep edilen kararda, bağımsız değerlendirmenin ileriye dönük tavsiyeler içermesi istenildi.

Kararda, UNAMA'nın görev süresinin 17 Mart 2024'e kadar uzatıldığı bildirildi.

UNAMA 2002 yılında 1401 sayılı BMGK kararıyla kurulmuş, görev süresi her yıl uzatılmıştı.

Karargahı Kabil'de olan UNAMA'nın, yaklaşık 1200 kişilik personeli bulunuyor.

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