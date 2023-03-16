Dolar
19.00
Euro
20.18
Altın
1,919.06
ETH/USDT
1,659.90
BTC/USDT
24,678.00
BIST 100
5,229.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da emeklilik reformunun oylanmadan geçmesi için yetki kullanılmasına karşı tepki

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'nin, bir yasa tasarısının meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyması sonrası tepkiler artıyor.

Esra Taşkın  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Fransa'da emeklilik reformunun oylanmadan geçmesi için yetki kullanılmasına karşı tepki

Paris

Ulusal Mecliste Borne hükümetinin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısının oylamadan geçirme kararı almasının akabinde, meclis binasının arkasında toplanan reform karşıtları Concorde Meydanı'na doğru yürüdü.

Göstericiler arasında sendika üyeleri, gençler, sarı yelekliler ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da dahil sol akım siyasetçiler yer alıyor.

Melenchon, emeklilik reformuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunun hiçbir parlamenter meşruiyeti bulunmadığını belirterek, Borne'nin Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanmasını, "olağanüstü bir başarısızlık" olarak yorumladı. Melenchon, "iktidar azınlığın" çöktüğü değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri ve milletvekilli Fabien Roussel de Twitter'da yaptığı açıklamada, hükümetin son adımıyla azınlıkta olduğunu kabul etmiş olduğuna işaret etti.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ise yerel basına verdiği demeçte, hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini açıkladı.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi, meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Borne'nin içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler için Fransızlar defalarca sokağa indi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Yatırım Fonu, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacak
Şanlıurfa'da sel nedeniyle çöken yol trafiğe kapatıldı
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi
BAE, Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 226 uçak yardım malzemesi gönderdi

Benzer haberler

Fransa'da emeklilik reformunun oylanmadan geçmesi için yetki kullanılmasına karşı tepki

Fransa'da emeklilik reformunun oylanmadan geçmesi için yetki kullanılmasına karşı tepki

Fransa'da hükümet tartışmalı emeklilik reformunun oylanmadan geçirilmesi için anayasal yetkisini kullandı

Paris sokaklarında çöp yığınları gündelik hayatın bir parçası haline geldi

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu Senato'da onaylandı
Fransa'da "Yükseköğretimde İslamofobi" konulu konferans düzenlendi

Fransa'da "Yükseköğretimde İslamofobi" konulu konferans düzenlendi
Macron'un emeklilik reformu kabul edilmezse Ulusal Meclisi feshedeceği iddiası

Macron'un emeklilik reformu kabul edilmezse Ulusal Meclisi feshedeceği iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet