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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM, 7 ayda 400 bin yeni Ukraynalı mültecinin Avrupa'ya geçtiğini bildirdi

BM Mülteciler Yüksek Komiser Yardımcısı Kelly Clements, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle savaştan ve bombalardan korunmak için 2024'ün başından ağustosa kadar 400 bin yeni Ukraynalı mültecinin Avrupa'ya geçtiğini söyledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
BM, 7 ayda 400 bin yeni Ukraynalı mültecinin Avrupa'ya geçtiğini bildirdi

Cenevre

Clements, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Clements, yoğun saldırılar ve zorlu kış mevsiminin başlamasıyla sivillerin ihtiyaçlarının da arttığını vurguladı.

Clements, "Rusya'nın, Ukrayna'daki enerji altyapısını tahrip etmesi, son aylarda enerji üretim kapasitesinin genel olarak yüzde 65'inin kaybolmasına yol açtı. Saldırılar devam ediyor, elektrik, ısıtma ve su kaynaklarını aksatıyor." dedi.

Ağustostan bu yana ülkenin doğusundaki yaklaşık 170 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Clements, bunların çoğunun çatışmaların yaşandığı bölgelerden tahliye edildiğini kaydetti.

Ukrayna içinde yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden edildiğini ve ülke dışına sığınan 6,7 milyon kişinin bulunduğunu belirten Clements, "Savaştan ve bombalardan korunmak için 2024'ün başından ağustosa kadar Avrupa'ya 400 bin Ukraynalı yeni mülteci geçti." ifadelerini kullandı.

Clements, Ukrayna'da çok sayıda çocuğun eğitimlerine çevrim içi devam ettiğini, sosyal etkileşim ve sınıf deneyimlerinden de mahrum kaldığını kaydetti.

Harkov gibi bölgelerde çocukların hava saldırılarından kaçmak için yer altı sığınaklarında eğitim gördüğünü de bildiren Clements, bu alanların doğal ışık ve oyun alanları olmadığına işaret etti.

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