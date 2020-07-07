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Dünya

Afrin’de terör saldırısı engellendi

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de bir dükkanın önüne bırakılan pakette bomba olduğunu tespit eden yerel güvenlik güçleri, terör saldırısını engelledi.

Ömer Koparan   | 07.07.2020
Afrin’de terör saldırısı engellendi

Afrin

Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerince oluşturulan askeri polisler ve yerel güvenlik güçleri, dün akşam saatlerinde bir dükkan önüne bırakılan ve içerisinde patlayıcı olan paket ihbarı üzerine harekete geçti.

Güvenlik güçlerince mahallenin emniyeti sağlandıktan sonra bomba imha ekipleri, çalışmalara başladı. Bakliyat işi yapan bir dükkana emanet olarak bırakılan poşetin içinde patlayıcı olduğu tespit edildi.

Sivillerin yoğun olarak alış veriş yaptığı bölgeye bırakılan paket, bomba imha uzmanlarının başarılı çalışmaları neticesinde, etkisiz hale getirilerek terör eylemi engellendi.

Patlayıcının yerleştirildiği bölgede incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenmek istendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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