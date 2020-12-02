BM 3-4 Aralık'ta 'Kovid-19' zirvesi düzenleyecek
BM Genel Kurulu, 3-4 Aralık'ta dünya liderlerinin sanal olarak katılacağı Kovid-19 salgını, salgınla mücadele, aşı ve sosyoekonomik iyileşmenin ele alınacağı bir zirve düzenleyecek.
New York
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın başkanlık edeceği zirveye, dünya liderleri sanal olarak katılacak.
Zirvenin 2. gününde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir sunum yapacak.
Özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren bilim insanları ve ilaç firmalarının da katılacağı zirvede, 50'den fazla devlet başkanı, 39 hükümet başkanı ve 40'a yakın bakanın konuşma yapması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.