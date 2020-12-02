Euro
9.50
Dolar
7.86
BIST 100
1,325.49
Altın
1,827.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soruları cevapladı
logo
Dünya

BM 3-4 Aralık'ta 'Kovid-19' zirvesi düzenleyecek

BM Genel Kurulu, 3-4 Aralık'ta dünya liderlerinin sanal olarak katılacağı Kovid-19 salgını, salgınla mücadele, aşı ve sosyoekonomik iyileşmenin ele alınacağı bir zirve düzenleyecek.

Betül Yürük   | 02.12.2020
BM 3-4 Aralık'ta 'Kovid-19' zirvesi düzenleyecek Fotoğraf: Dursun Aydemir /AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın başkanlık edeceği zirveye, dünya liderleri sanal olarak katılacak.

Zirvenin 2. gününde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir sunum yapacak.

Özel sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren bilim insanları ve ilaç firmalarının da katılacağı zirvede, 50'den fazla devlet başkanı, 39 hükümet başkanı ve 40'a yakın bakanın konuşma yapması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı arttırılacak
İçişleri Bakanlığı yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgelerle ilgili soruları yanıtladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 277 bini geçti
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Almanya’da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkanlar medya kuruluşlarını protesto etti

Benzer haberler

Yayıncı Arayıcı: Karantinanın başında kitaplarımızın basımını durdurduk ve Nisan'da beklenmedik satışlarla karşılaştık

Yayıncı Arayıcı: Karantinanın başında kitaplarımızın basımını durdurduk ve Nisan'da beklenmedik satışlarla karşılaştık

BM 3-4 Aralık'ta 'Kovid-19' zirvesi düzenleyecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya’da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkanlar medya kuruluşlarını protesto etti

Almanya’da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkanlar medya kuruluşlarını protesto etti
BioNTech aşıyla ilgili AB ve ABD kararını aralık ortasında bekliyor

BioNTech aşıyla ilgili AB ve ABD kararını aralık ortasında bekliyor
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama gelecek hafta başlayacak

Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama gelecek hafta başlayacak