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Dünya

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda, örgütün kampı bombalandı, çok sayıda terörist öldürüldü.

Adam Abu-bashal   | 02.12.2020
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi

Abuja

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yaptığı açıklamada, Boko Haram'ın Borno eyaletin Zabarmanı bölgesinde hafta sonu gerçekleştirdiği silahlı saldırının ardından ordunun, Sambisa ormanında teröristlere karşı hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Enenche, saldırıda örgütün sığınakları ve kampının imha edildiğini, çok sayıda teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Boko Haram terör örgütü, cumartesi günü Borno eyaletine bağlı Zabarmani bölgesinde düzenlediği saldırıda 79 kişiyi katletmiş, çok sayıda kadını ise kaçırmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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