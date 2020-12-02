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Dünya

Pompeo'dan NATO'ya 'Çin tehdidine karşı iş birliği' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Çin'in NATO menfaatlerini tehdit ettiğine vurgu yaparak ittifaka "Çin'e karşı iş birliği" çağrısında bulunduğu bildirildi.

Kasım İleri   | 02.12.2020
Pompeo'dan NATO'ya 'Çin tehdidine karşı iş birliği' çağrısı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen online NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı aktarıldı. 

Açıklamada, "İttifak liderleri ile yapılan verimli bir görüşmede, Bakan Pompeo, Çin Komünist Partisi'nin İttifakın güvenlik menfaatleri için teşkil ettiği tehdide vurgu yaptı ve Çin Komünist Partisi'nin kötü niyetli faaliyetlerine karşı daha fazla iş birliği çağrısında bulundu." ifadesine yer verildi.

Toplantıda, bakanların Ukrayna ve Gürcistan Dışişleri Bakanları ile Karadeniz'in güvenliği konusunda konuştukları belirtilirken, Rusya, nükleer silah kontrolü, NATO'nun 2030'daki durumu gibi konuların da ele alındığı kaydedildi.

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