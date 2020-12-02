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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de ulusal karantina sona erdi

İngiltere'de Kovid-19 önlemleri kapsamında 5 Kasım'da başlayan ulusal karantina sona erdi.

Bilal Acar   | 02.12.2020
İngiltere'de ulusal karantina sona erdi Fotoğraf: Hasan Esen /AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de ulusal karantinanın ardından başkent Londra'da mağaza, bar, restoran ve kafelerin yeniden açıldığı ve sokakların kalabalık olduğu görüldü. 

2. aşama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin uygulanacağı Londra'da barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

3 aşamalı önlem

İngiliz Parlamentosu dün Kovid-19'la mücadele kapsamında hükümetin aldığı 3 aşamalı önlem kararını onaylamıştı.

Buna göre, ilk aşamada restoran ve barlar ancak 23.00'e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak.

2. aşamada, kapalı mekanda başka hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılacak, barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek.

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