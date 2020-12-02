İngiltere'de ulusal karantina sona erdi
İngiltere'de Kovid-19 önlemleri kapsamında 5 Kasım'da başlayan ulusal karantina sona erdi.
Londra
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İngiltere'de ulusal karantinanın ardından başkent Londra'da mağaza, bar, restoran ve kafelerin yeniden açıldığı ve sokakların kalabalık olduğu görüldü.
2. aşama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin uygulanacağı Londra'da barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.
3 aşamalı önlem
İngiliz Parlamentosu dün Kovid-19'la mücadele kapsamında hükümetin aldığı 3 aşamalı önlem kararını onaylamıştı.
Buna göre, ilk aşamada restoran ve barlar ancak 23.00'e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak.
2. aşamada, kapalı mekanda başka hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılacak, barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.
3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.