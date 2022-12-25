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Dünya

Blinken, yaklaşan gezisinde Çin ile işbirliğini genişletmeyi planlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in gelecek yıl gerçekleşecek Çin ziyaretinde Pekin ile işbirliğini genişletmeyi ve iki ülke arasındaki bağları istikrara kavuşturmaya yönelik müzakereleri ilerletmeyi planladığı belirtildi.

Ekip   | 25.12.2022
Blinken, yaklaşan gezisinde Çin ile işbirliğini genişletmeyi planlıyor

Ankara

Kyodo ajansının haberine göre, ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink, bir röportajda Blinken'in gezisinde Çin ile ilişkilerini pekiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kritenbrink, "Bu gezinin aramızdaki rekabeti bilinçli şekilde yönetmeye ya da istikrar kazandırmak adına ilişkiye zemin oluşturmada katkıda bulunacağını umuyoruz." şeklinde konuştu.

ABD yönetiminin Çin’e yaklaşımını üç temel kurala dayalı şekilde sürdüreceğini belirten Kritenbrink, bu kuralları şöyle sıraladı:

"Ülke içindeki güce yatırım yapmak, bölgesel ve küresel kurallara dayalı düzeni desteklemek için müttefikler ve ortaklar ile işbirliğini sürdürmek, Çin ile yanlış anlaşılmalara yol açmadan güçlü ve bilinçli şekilde rekabet etmek."

Kritenbrink, ayrıca Tokyo ve Seul'u içeren üçlü işbirliğinin "benzeri görülmemiş bir düzeye" ulaştığını söyledi.

Kuzey Kore'ye daha fazla füze testi olması durumunda kuvvetli bir yanıtla karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunan Kritenbrink, “Kuzey Kore ile diplomasi kapısının açık olduğunu” da vurguladı.

Kritenbrink başkanlığındaki ABD diplomatik heyeti, 11 Aralık'ta Çin'i ziyaret etmişti.

Çin'in ardından Güney Kore ve Japonya'ya da ziyaret gerçekleştiren heyet, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 14 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yaptıkları görüşmenin ardından Pekin'i ziyaret eden ilk üst düzey diplomatik heyet olmuştu.

Biden ile Şi'nin görüşmesinde iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması ve Dışişleri Bakanı Blinken'in Çin'i ziyaret etmesi kararlaştırılmıştı.

İki liderin görüşmesinin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Çin Savunma Bakanı Vey Fınghı, geçen ay Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) genişletilmiş Savunma Bakanları Toplantısı marjında buluşmuştu.

Ayrıca iki ülkenin iklim temsilcileri, geçen ay Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP 27) görüşmüştü.

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