Birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
- Gazze’de 471 kişinin öldüğü hastane saldırısının ardından İsrail, Gazze’yi bombalamayı sürdürüyor
- Gazze'deki hastanenin MK-84 bombasıyla vurulduğu ihtimali güçleniyor
- Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de durum kontrolden çıkıyor
- Filistin: İsrail savaşı sürdürmek için hastane katliamının sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor
- Dünyadan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepkiler
ABD
ABD'nin New York kentinde, Filistin destekçisi eylemciler, taşınabilir bir projeksiyon ile bazı binaların duvarlarına İsrail karşıtı sloganlar yansıttı.
Sosyal medya platformlarından paylaşılan görüntülerde, Manhattan'da insanların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda bulunan bazı binaların duvarlarına projeksiyon cihazıyla İsrail karşıtı sloganlar yansıtıldı.
Kısa süreli yapıldığı ve sabit olmadığı gözlenen yansıtmalarda, "İsrail hastaneleri bombalıyor, Biden bunu ödüyor", "ABD, Filistinlilere soykırıma destek için 3,8 milyar dolar gönderiyor" ve "Gazze kuşatmasına şimdi son verin" şeklinde ifadelere yer verildi.
Yansıtmalarda Filistin bayrağı ile "Filistin'e Özgürlük" ifadesinin de kullanıldığı dikkati çekti.
İngiltere
İngiltere'nin başkenti Londra'da başbakanlığın önünde toplanan binlerce protestocu, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Hemen şimdi ateşkes" ve "Savaşa son" yazılı pankartlar taşıyarak, "Utan Netanyahu", "Filistin özgür olacak" sloganları attı.
Yağmura ve rüzgara rağmen uzun saatler başbakanlığın önünden ayrılmayan Filistin yanlısı binlerce gösterici, Gazze'deki hastaneyi bombalayan İsrail'e tepki göstermediği gerekçesiyle İngiliz hükümetini de protesto etti.
📍 Tunus— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 18, 2023
📍 Irak
📍 Filipinler
📍 ABD
📍 Hollanda
📍 İran
📍 İsveç
📍 Japonya
📍 Mısır
Birçok ülkede Filistin'e destek gösterisi düzenlendi pic.twitter.com/ILaYXfWlEc
"Utan Rishi Sunak, yalancısın" sloganları atan göstericiler, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceği" açıklamasına rağmen, çok sayıda Filistin bayrağı taşıdı.
Göstericiler, Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve mum yaktı.
Daha sonra bir grup başbakanlığın önündeki caddede akşam namazını kıldı ve namazın ardından Filistinliler için toplu dua edildi.
İtalya
Yaklaşık bin kişilik bir grup, dün Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan ve 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırı başta olmak üzere, Filistin topraklarına yönelik saldırıları protesto için başkentin işlek meydanlarından Repubblica'da bir araya geldi.
Ellerinde Filistin bayrakları bulunan grup, Filistin'le dayanışma çağrısı yaparken, sık sık "Özgür Filistin" sloganı attı.
Göstericiler, hastane saldırısında yüzlerce sivilin can vermesi dolayısıyla İsrail'i protesto etti.
Yunanistan
Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü.
Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşe, Yunanistan'da yaşayan Filistinliler, Müslüman topluluklardan üyeler ile sol ve anarşist gruplar katıldı.
Eylemciler, "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail" ve "Katil Amerika" yazılı dövizler taşıdı.
Gösteriye, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Filistin Misyon Temsilcisi Büyükelçi Yussef Dorkhom ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas da katıldı.
Dorkhom, organizatörlere ve Yunan halkına teşekkür ederek, "Halkımız özgürlük ve yaşam hakkı için mücadele etmekten asla vazgeçmedi. Suçlu terör işgali sona erecektir." dedi.
Benzer gösteriler Yunanistan'ın başka şehirlerinde de yapıldı.
Mısır
Mısır’ın başkenti Kahire’de aralarında basın mensuplarının da bulunduğu yüzlerce kişi, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisinde bir araya geldi.
Gazeteciler Sendikasının önünde toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Halk İsrail'i devirmek istiyor", "Büyükelçi dışarı, Filistin özgürdür" ve “Direniş terör değil, İsrail terördür” sloganları attı.
Lübnan
Lübnanlılar ve ülkedeki Filistinli mülteciler, İsrail'i kınamak ve Gazze ile dayanışma göstermek için ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde büyük bir gösteri düzenledi.
Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan binlerce gösterici yoğun güvenlik önlemlerin alındığı elçilik binasına yaklaşmak istedi. Ancak güvenlik güçleri, elçilik etrafında kurduğu birden fazla barikat ile eylemcilerin binaya yaklaşmasına izin vermedi.
Tunus
Tunus'ta binlerce kişi başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde gösteri yaparak İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.
Filistin direnişiyle dayanışma mesajı veren göstericiler, "Direniş direniştir, uzlaşma yoktur" ve "Şehit Allah'ın sevgilisidir" sloganları attı.
Ülkedeki tüm siyasi hareketlerin yoğun katılım gösterdiği gösteride Tunus ve Filistin bayrakları beraber göndere çekildi.
Tunus'un birçok şehri de İsrail saldırılarını kınayan gösterilere sahne oldu.
Ürdün
Ürdün'de binlerce kişi, başkent Amman'daki İsrail büyükelçiliği yakınında düzenlenen Gazze'yle dayanışma gösterisine katıldı.
Göstericiler, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını kınadı.
Ürdün polisinin gösteride yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Cezayir
Cezayirliler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.
Başkent Cezayir'in yanı sıra Vahran (Oran), Varkala, El-Ağvat ve Setif kentlerinde sokaklara inen binlerce Cezayirli, İsrail’in Filistin’deki saldırılarına tepki gösterdi.
Filistin ve Cezayir bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'i kınayan sloganlar attı.
Yemen
Yemen'de binlerce kişi ülkenin Sana ve Taiz şehirlerinde İsrail'in hastane saldırısına karşı gösteri düzenledi.
Sana'da İran destekli Husiler tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler, Filistin bayrağı ve hastanede yüzlerce Filistinlinin öldürülmesini kınayan pankartlar taşıdı.
Taiz şehrinde de binlerce Yemenli, sivil toplum kuruluşu Filistin'i Destekleme Halk Komitesinin çağrısıyla düzenlenen büyük gösteriye katıldı.
Libya
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Libya'da başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla protesto gösterisi düzenledi.
Libyalılar Misrata kentinde de İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.
Irak
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinlinin ölümüne neden olan hastane saldırısı Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.
Kerkük Valiliği, Sağlık Müdürlüğü, Belediye Müdürlüğü, Kerkük Havaalanı ile bazı kamu kurumları önünde toplanan devlet memurları, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
Irak ve Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurarak işlediği savaş suçunu kınadı.
Fas
Fas'ın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı protesto edildi.
Fas basını ve sosyal medyada yer alan haberlere göre, başkent Rabat'ın yanı sıra Tanca, Tatvan, Kazablanka, Fes, Meknes, Şafşavan, Agadir, Kelmim, Evlad Tayime, Vecde ve El-Cedide kentlerinde Gazze'ye destek gösterileri vardı.
Gösterilerde, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını kınayan ve Batılı ülkelerin İsrail'e desteğini eleştiren sloganlar atıldı.
Moritanya
Moritanya'da binlerce öğrenci İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınamak için başkent Nuakşot'ta yürüyüş yaptı.
Nuakşot Üniversitesi'nden şehir merkezine doğru yürüyen göstericiler İsrail saldırılarını kınayan sloganlar attı.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Son olarak, İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.
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