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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli daha öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentlerinde 2 Filistinli genç öldürüldü.

Ekrem Biçeroğlu, Awad Rjoob  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli daha öldürüldü

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateşte 24 yaşındaki İbrahim el-Hac Ali hayatını kaybetti.

Ramallah'ta ise bir Yahudi yerleşimcinin ateş açması sonucu 21 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Fevvaka yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi.

Filistin Kızılayı, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail ordusunun Filistinlilere müdahalesinde yaralanan onlarca kişinin tedavi altına alındığını duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.

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