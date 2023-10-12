Fransız hükümeti Filistin'e destek gösterilerini yasakladı
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin'e destek gösterilerinin tümünün yasaklanması talimatını verdi.
Paris
Ulusal basındaki haberlere göre, Darmanin, valilere gönderdiği Telegram mesajında, Filistin'e destek amaçlı bütün protestoları "kamu düzenini bozabilecekleri" gerekçesiyle yasaklamaları talimatında bulundu.
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Darmanin, ayrıca yasaklanan bu gösterilere katılanların da gözaltına alınmasını istedi.
Fransa'da Filistin'i destekleyen gösteriler art arda yasaklanmıştı
Yerel makamlar, farklı kentlerde İsrail'e destek gösterilerine izin verirken, bu hafta önce Lyon, Marsilya ve Paris'teki Filistin'e destek gösterilerini "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasaklamıştı.
Lyon'da valiliğin yasağına rağmen Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlenmişti.
Sosyal medyada da yer alan paylaşımlarda polisin biber gazıyla müdahale etmesi, yoğun biber gazına maruz kalan göstericilerin Filistin bayrakları ile koşmaları görüntülere yansımıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.