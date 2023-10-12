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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in Gazze sınırında tank hareketliliği

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 6 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait çok sayıda tankın sınıra yakın bölgedeki hareketliliği dikkati çekti.

Mustafa Deveci  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
İsrail’in Gazze sınırında tank hareketliliği Fotoğraf: Mostafa Alkharouf / AA

Sderot

İsrail ordusu hava ve denizin yanı sıra obüslerle de Gazze’yi vuruyor.

Bölgede yaşananların ardından İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırısı başlatıp başlatmayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Bölgede durum daha da kritik hale gelirken, akşam saatlerinde İsrail’e ait çok sayıda tankın Sderot yakınında toplandıkları alandan hareket etmesi göze çarptı.

Üzerinde İsrail bayrakları asılan tanklar, bölgede bilinmeyen noktaya doğru hareket etti.

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