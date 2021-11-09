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Dünya, Koronavirüs

BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üçüncü çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 3 milyar 211 milyon avro olarak gerçekleşti.

Bahattin Gönültaş   | 09.11.2021
BioNTech yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar avro kar açıkladı

Berlin

BioNTech, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, şirketin temmuz-eylül dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle 3 milyar 211 milyon avroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 210 milyon avro zarar açıklamıştı.

Şirketin yılın ilk ocak-eylül döneminde karı da 7 milyar 126,3 milyon avroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının anı döneminde 351,7 milyon avro zarar açıklamıştı.

BioNTech'in, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 67,5 milyon avro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in üçüncü çeyreğinde 6 milyar 87 milyon avroya çıktı.

Şirketin geçen yılın ocak-eylül döneminde 136,9 milyon avro olan toplam gelirleri de bu yılın aynı döneminde 13 milyar 444 milyon avroya ulaştı.

BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,5 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 16-17 milyar avroluk gelir öngördü. Şirket, ağustosta bu yıl için 15,9 milyar avroluk bir gelir tahmininde bulunmuştu.

Şirketin üçüncü çeyrekte hisse başına karı da yıllık 0,88 avrodan 12,35 avroya yükseldi. Beklenti hisse başına karın 10,54 avro olması yönündeydi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 152’nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

Öte yandan, ABD merkezli Pfizer’da, geçen hafta, Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 2021’de 36 milyar dolar ve 2022'de ise 29 milyar dolar gelir öngörmüştü.

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