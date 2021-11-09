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Dünya

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den isyancılarla müzakere sinyali

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkesinin geçici zorlukları aşmak için dost ülkelerle yapıcı biçimde çalışmaya hazır olduğunu belirterek, isyancılarla müzakere sinyali verdi.

Tufan Aktaş   | 09.11.2021
Etiyopya Başbakanı Ahmed'den isyancılarla müzakere sinyali

İstanbul

Başbakan Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, demokratik yollarla seçilmiş egemen Etiyopya hükümetinin, geçici zorlukları aşmak ve kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için başlatılan reform sürecini sürdürmek için dost ülkelerle yapıcı biçimde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ahmed, hükümetin karşılaşılan tüm zorluklara karşın bu süreci sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Başbakan'ın açıklaması, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler'in Tigray krizine ilişkin başlattığı ara buluculuk çabalarının ardından geldi.

Çatışmaların başkent Addis Ababa'ya yaklaşık 350 kilometre yaklaşması sonrası Afrika Birliği'nin Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo ile Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de Etiyopya'daki taraflarla ara buluculuk görüşmelerine başladı.

Tigray'ın Mekelle şehrinde Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) temsilcileriyle görüşen Obasanjo ve Griffiths, Addis Ababa'ya geçerek hükümet yetkilileriyle temaslarda bulundu.

Ara bulucular ön koşulsuz müzakere masasının kurulmasını isterken, TPLF tarafı Tigray ablukasının kalkmasını istiyor.

Addis Ababa hükümeti ise "terör örgütü" olarak kabul edilen TPLF ile daha önce müzakereyi kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

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