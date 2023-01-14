Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.77
ETH/USDT
1,529.70
BTC/USDT
20,710.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware’deki evinden 5 "gizli" ibareli belge daha çıktığını duyurdu.​​​​​​​

Kasım İleri   | 14.01.2023
Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor

Washington DC

ABD başkanı Biden’ın gizli belge skandalı sürüyor. Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, çarşamba gününden beri Başkan'ın, Biden Diplomasi Merkezi ve Delaware’deki konutunda ortaya çıkan belgelerle ilgili süreci özetleyen bir açıklama yayımladı.

İki yerde de ele geçirilen "gizli" ibareli belgeleri incelemek için Ulusal Arşivler ve Adalet Bakanlığı ile koordineli bir süreç izlediğini aktaran Sauber, perşembe günü Biden’ın Wilmington’daki konutunda ele geçirilen gizli bir belgeyi almak için Başkan'ın konutuna gittiğini ve kendisine eşlik eden Adalet Bakanlığı yetkilileriyle oradaki dokümanların arasında "gizli" ibareli 5 belge daha bulduklarını kaydetti.

Sauber, belgelerin orada Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim edildiği bilgisini paylaştı.​​​​​​​

Biden’ın Danışmanı, açıklamasında, Beyaz Saray’ın Adalet Bakanı tarafından atanan özel yetkili savcı ile işbirliği yapacağını bildirdi.

ABD Başkanı'nın ofisinden çıkan "gizli belgeler"

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belge"nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda "şaşırdığını" söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Başkan Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin bulunması üzerine "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?" yorumunu yapmıştı.

Trump'ı bu konuda eleştiren Biden'ın da konutundan gizli belgelerin çıkması karşısında Cumhuriyetçiler, Başkan Biden'a karşı eleştirilerinin dozunu artırdı.

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da Soğancı ailesinin evine konuk oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesine basın turu düzenlendi
Şehit Uzman Çavuş Selçuk Kurt, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Benzer haberler

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor

ABD'nin güneyini vuran şiddetli fırtınalarda ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti

ABD'de sınıfta öğretmenini vuran çocuğun olay günü çantasında silah aranmış

ABD'de sınıfta öğretmenini vuran çocuğun olay günü çantasında silah aranmış
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası sağlık sisteminde anormallikler sürüyor

ABD'de Kovid-19 salgını sonrası sağlık sisteminde anormallikler sürüyor
ABD'de "Siyahların Hayatı Önemlidir" hareketinin kurucusunun kuzeni şok tabancalı müdahale sonrası hayatını kaybetti

ABD'de "Siyahların Hayatı Önemlidir" hareketinin kurucusunun kuzeni şok tabancalı müdahale sonrası hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet