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Dünya

Biden'ın aday adaylığı tanıtım görüntüleri AA'dan

ABD başkanlığı için Demokrat Partiden aday adaylığını ilan eden Joe Biden, tanıtım videosunda AA'nın görüntülerini kullandı.

Tevfik Durul   | 25.04.2019
Biden'ın aday adaylığı tanıtım görüntüleri AA'dan

Ankara

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olduğunu duyuran Joe Biden'ın kampanya tanıtım filminde Anadolu Ajansının (AA) görüntüleri yer aldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için aday adaylığını ilan etti.

Biden'ın tanıtım videosunda AA kameramanının 12 Ağustos 2017'de Virginia eyaletinin Charlottesville şehrinde yapılan ırkçı gösteriler sırasında çektiği görüntüler kullanıldı.

AA'nın görüntülerinin ekrana geldiği sırada Charlottesville'deki göstericilerin "ırkçılığın bayrağını taşıdığını" söyleyen Biden, protestocu grubun neden olduğu şiddet olaylarında genç bir kadının hayatını kaybettiğini anımsattı.

Biden, videodaki konuşmasında, "(ABD Başkanı) Donald Trump'ın Beyaz Saray'da 8 yıl kalmasına izin verirsek ulusun karakterini ilelebet ve temelinden değiştirecektir. Bunun olmasına seyirci kalamam." şeklinde konuştu.

Biden'ın kampanyası

Uzun süredir yarışa girip girmeme kararı merakla beklenen 76 yaşındaki Biden'ın seçim kampanyasındaki ana temasını "ABD Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'ı yenebilecek ve partiyi bir araya getirebilecek tek Demokrat adayın kendisi olacağı" üzerine kuracağı kaydedilmişti.

Kamuoyu yoklamalarında Biden, Demokrat seçmenler arasında en fazla rağbet gören isim olarak dikkati çekiyordu. Monmouth Üniversitesinin yayımladığı güncel bir ankete göre, Biden Demokrat seçmenler arasında yüzde 27 ile listenin başında gözükürken, Vermont Senatörü Bernie Sanders yüzde 20 ile ikinci sırada geliyor.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak 59. başkanlık seçimi öncesinde Demokrat Partide 20'den fazla isim partisinin başkan adayı olabilmek için yarışacak. Cumhuriyetçilerden ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem için başkanlık yarışına girmesi bekleniyor.

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