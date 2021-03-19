Euro
8.59
Dolar
7.21
BIST 100
1,528.99
Altın
1,741.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden'dan Putin'e 'görüşme daveti' yanıtı: Bir noktada görüşeceğimizden eminim

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşme davetine ilişkin, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim." dedi. Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda da, "Zamanı gelince bunları uygulayacağız." yorumunu yaptı.

Dildar Baykan   | 19.03.2021
Biden'dan Putin'e 'görüşme daveti' yanıtı: Bir noktada görüşeceğimizden eminim

Washington

ABD Başkanı Joe Biden, son dönemde gerginlik yaşadığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşme davetine ilişkin, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Atlanta'ya hareket etmek için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son dönemde gerginlik yaşadığı Rus mevkidaşı Putin'in "görüşme" davetinin sorulması üzerine Biden, "Bir noktada görüşeceğimizden eminim." yanıtını verdi.

Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gelip gelmeyeceği konusunda da, "Zamanı gelince bunları uygulayacağız." yorumunu yaptı.

Öte yandan Biden'ın uçağında gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre de muhtemel Biden-Putin görüşmesi konusunda, "Biden, doğru zaman geldiğinde Putin ile görüşecek." açıklamasında bulundu.

Biden-Putin arasındaki gerilim

ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de dün Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.

Putin, Biden'a çevrimiçi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı durduracak kadar aşı olmadığını söyledi
Ukrayna'da kitlesel aşılamanın ikinci etabına geçildi
Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Paris'te Kovid-19 nedeniyle 3'üncü kez sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor

Benzer haberler

Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu

Biden'ın uçağa binerken 3 kez düşmesi gündem oldu

Biden'dan Putin'e 'görüşme daveti' yanıtı: Bir noktada görüşeceğimizden eminim

ABD Başkanı Biden, BMGK üyesi ülkelerin daimi temsilcileriyle çevrim içi görüştü

Biden: İlk 100 günde 100 milyon aşı hedefimize yarın ulaşacağız

Biden: İlk 100 günde 100 milyon aşı hedefimize yarın ulaşacağız
Beyaz Saray Biden'ın Putin'e 'katil' dediği için pişman olmadığını açıkladı

Beyaz Saray Biden'ın Putin'e 'katil' dediği için pişman olmadığını açıkladı
ABD Başkanı Biden: Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin

ABD Başkanı Biden: Göçmenlere net bir şekilde şu mesajı verebilirim; buraya gelmeyin