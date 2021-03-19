Euro
8.59
Dolar
7.21
BIST 100
1,528.99
Altın
1,741.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin, güvenlik gerekçesiyle Tesla marka araçların askeri tesislere girişini yasakladı

Çin silahlı kuvvetleri, Tesla'nın araçlarındaki kameralarla askeri tesislerden "hassas veri" toplanabileceği endişesiyle bu araçlara giriş yasadı. Tesla'nın araçlarının, park etme ve tam otomatik sürüş için çok sayıda kamerası bulunuyor.

Nuri Aydın   | 19.03.2021
Çin, güvenlik gerekçesiyle Tesla marka araçların askeri tesislere girişini yasakladı

Ankara

Çin ordusu, güvenlik gerekçesiyle, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla marka otomobillerin askeri binalara ve lojmanlara girmesini yasakladı.

Bloomberg'in haberine göre, Çin silahlı kuvvetleri, Tesla'nın araçlarındaki kameralarla askeri tesislerden "hassas veri" toplanabileceği endişesiyle bu araçlara giriş yasağı getirdi.

Askeri yetkililere gönderilen emirde, "Tesla'nın araçlarındaki çok yönlü kameralar ve ultrasonik sensörlerin bazı yerleri ifşa edebileceği ve askeri bilgilerin güvenliğini sağlamak için söz konusu araçların ordunun tesislerine girişinin yasaklandığı" kaydedildi.

Emirde, Tesla marka araç sahiplerinin otomobillerini askeri mülklerin dışına park etmeleri tavsiye edildi.

Tesla'nın araçlarının, park etme ve tam otomatik sürüş sistemine yardımcı olmak için araç içinde ve dışında çok sayıda kamerası bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı durduracak kadar aşı olmadığını söyledi
Ukrayna'da kitlesel aşılamanın ikinci etabına geçildi
Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Paris'te Kovid-19 nedeniyle 3'üncü kez sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor

Benzer haberler

Çin, güvenlik gerekçesiyle Tesla marka araçların askeri tesislere girişini yasakladı

Çin, güvenlik gerekçesiyle Tesla marka araçların askeri tesislere girişini yasakladı

Çin basını: ABD Alaska'daki görüşmelerde gerçek rengini belli etti

Çin'in güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD ile Çin heyetlerinin Alaska toplantısı başladı

ABD ile Çin heyetlerinin Alaska toplantısı başladı
Beyaz Saray: Çin ile Alaska'daki toplantıyı, bir toplantı serisinin başlangıcı olarak görmüyoruz

Beyaz Saray: Çin ile Alaska'daki toplantıyı, bir toplantı serisinin başlangıcı olarak görmüyoruz

Çinli güvenlik uzmanına göre Alaska görüşmesi ABD-Çin ilişkilerinin yenilenmesi için bir fırsat olabilir

Çinli güvenlik uzmanına göre Alaska görüşmesi ABD-Çin ilişkilerinin yenilenmesi için bir fırsat olabilir