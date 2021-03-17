ABD Başkanı Biden: Putin ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyecek
ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.
Ankara/Moskova
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.
Rus piyasaları açıklamanın ardından negatif seyrediyor
Rus rublesi ve borsası, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemesinin ardından değer kaybetti.
Biden’ın Putin’i “katil” olarak tanımlaması ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek” şeklinde açıklamaları nedeniyle dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artarak 74 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1 yükselişle 88’e çıktı.
Moskova Borsası (MICEX), yüzde 2 değer kaybederek 3.515 puana, RTS endeksi de yüzde 3’ün üzerinde azalarak 1.503 puana düştü.
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