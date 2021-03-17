Euro
8.95
Dolar
7.52
BIST 100
1,567.77
Altın
1,730.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden: Putin ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyecek

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.

Nuri Aydın,Emre Gürkan Abay   | 17.03.2021
ABD Başkanı Biden: Putin ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyecek

Ankara/Moskova

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.

Rus piyasaları açıklamanın ardından negatif seyrediyor

Rus rublesi ve borsası, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemesinin ardından değer kaybetti.

Biden’ın Putin’i “katil” olarak tanımlaması ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek” şeklinde açıklamaları nedeniyle dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artarak 74 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1 yükselişle 88’e çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), yüzde 2 değer kaybederek 3.515 puana, RTS endeksi de yüzde 3’ün üzerinde azalarak 1.503 puana düştü.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da son 24 saatte 249 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Kovid-19 geçirenler ve iki doz aşı olanların 3 ay içindeki riskli temaslarında karantina gerekmeyecek
'Geceleri 2 saat boyunca hiç durmadan öksürüyordum'
Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde en yüksek sayıya ulaşıldı
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm kaydedildi

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden: Putin ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyecek

ABD Başkanı Biden: Putin ABD seçimlerine müdahale ettiği için bedel ödeyecek

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı: Şu anda Kovid-19'a karşı zafer ilan edersek, başka bir dalga riski doğar

Biden yönetimi, göçmen gençlerin barınması için Dallas'taki kongre merkezini kullanacak

ABD Başkanı Biden: 18 yaşın üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak

ABD Başkanı Biden: 18 yaşın üzerindeki herkese 1 Mayıs'a kadar aşı hakkı tanımlanacak
ABD yönetimi 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak

ABD yönetimi 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak
Biden döneminde ABD-Latin Amerika ilişkilerinin geleceği

Biden döneminde ABD-Latin Amerika ilişkilerinin geleceği