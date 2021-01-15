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Dünya, Koronavirüs

Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi

Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı.

Betül Yürük   | 15.01.2021
Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sundu.

Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı.

400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağı kurtarma paketinde, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacak.

Belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit para gönderilen Amerikalılara bu sefer 1400 dolar verilmesi planlanıyor.

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Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi
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