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Dünya

Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü

Dildar Baykan Atalay, Dmitri Chirciu   | 28.01.2022
Biden ve Zelenskiy telefonda görüştü

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus işgali durumunda ABD'nin ortak ve müttefik ülkelerle birlikte kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin ortak ve müttefikleriyle kararlı bir şekilde adım atmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getiren Biden, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğini yineledi.

ABD'nin Ukrayna'ya geçen sene yarım milyar dolar kalkınma ve insani yardım desteği sağladığına işaret eden Biden, ABD'nin Rusya'nın askeri yığınağı sonucu Ukrayna ekonomisini desteklemek için makroekonomik destek yolları aradığını belirtti.

Biden görüşmede, büyükelçilik personellerinin ülkeden ayrılmasına rağmen ABD'nin Kiev'deki büyükelçiliğinin açık ve tam faaliyette olduğunu vurguladı.

Zelenskiy Twitter üzerinden açıklama yaptı

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Biden ile görüşmesine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zelenskiy, "Görüşme uzun sürdü. Gerginliğin azaltılması yönündeki diplomatik girişimleri ele aldık. İlerideki ortak adımlar konusunda mutabık kaldık. Biden'a sürekli askeri yardımdan dolayı teşekkür ettim. Ayrıca, Ukrayna'ya maddi desteğin sağlanması imkanı ele alındı." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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