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Ekonomi

Biden'dan ASEAN ülkeleri ile iş birliğinin geliştirilmesi için 100 milyon dolar yatırım sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile iş birliğinin artırılması için 100 milyon dolar yatırım sözü verdi.

Dildar Baykan Atalay   | 26.10.2021
Biden'dan ASEAN ülkeleri ile iş birliğinin geliştirilmesi için 100 milyon dolar yatırım sözü

Washington

Biden, çevrim içi düzenlenen ABD-ASEAN Zirvesine katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Zirvedeki konuşmasında ABD ile ASEAN arasındaki ilişkilerin "açık ve özgür bir Hint-Pasifik" bölgesi için "hayati önemde" olduğunun altını çizen Biden, Birlik ile ilişkilerin geliştirilmesi için de çalışacaklarını vurguladı.

Biden, Hint-Pasifik bölgesinin kendileri için oldukça önemli olduğuna işaret ederek, "Birçok alanda iş birliğimizi genişletmek için 100 milyon dolardan daha fazla yatırım yapacağımız yeni bir program ve girişim başlatma niyetindeyiz." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin sağlık, iklim değişikliği, ekonomi gibi alanlarda ABD-ASEAN ortaklığına 102 milyon dolar yatırım yapacağı duyurulmuştu.

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