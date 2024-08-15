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Dünya

Biden ve Harris, ulusal güvenlik ekibiyle Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirdi.

Zeynep Katre Oran  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Biden ve Harris, ulusal güvenlik ekibiyle Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi

Ankara

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ile Harris'in özel durumlarda toplanılan "Durum Odası"nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Orta Doğu'da son zamanlarda yükselen gerilimin ele alındığı toplantıda, ağırlıklı olarak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın ardından İsrail ile İran arasında artan tansiyon ve İran'ın İsrail'e olası misillemesinin değerlendirildiği kaydedildi.

Ulusal güvenlik ekibinin, "İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditlere" ilişkin Biden ile Harris'i bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, görüşmede ABD'nin İsrail'in savunmasını desteklemeye yönelik askeri çabalarının kapsamlı şekilde masaya yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda ayrıca, bölgesel gerilimin düşürülmesi ve Gazze'de olası ateşkes sürecini sonuca ulaştırmak için sürdürülen diplomatik çabaların da değerlendirildiği vurgulandı.

Biden, 5 Ağustos'ta da Orta Doğu'daki son durumu değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibini toplamıştı. Harris'in de katıldığı toplantının öne çıkan başlıkları, bölgede artan gerilim ve Irak'taki Al Asad askeri üssüne yönelik saldırı olmuştu.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla Orta Doğu'da tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme yapılacağı açıklanmıştı.

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