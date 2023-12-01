Dolar
28.88
Euro
31.38
Altın
2,055.49
ETH/USDT
2,087.50
BTC/USDT
38,594.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AA kameramanı Savvaf için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in hava saldırılarında hayatını kaybeden AA'nın Gazze'deki kameramanı Muntasır es-Savvaf'a rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve AA'ya başsağlığı diledi.

Ömer Olcay  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AA kameramanı Savvaf için taziye mesajı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bugün yeniden Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda, AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın hayatını kaybettiğini anımsattı.

İsrail'in iki aydır devam ettirdiği katliamlarda binlerce masum insanın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden bu masum insanlar arasında görevlerini yapan 72 gazetecinin olması, İsrail'in insanların haber alma özgürlüğüne de kasten saldırdığının açık bir göstergesidir. Uluslararası toplum ve medya camiası bu katliamların bir an evvel durması için vakit kaybetmeden somut aksiyon almalıdır. İsrail'in katliamlarını, gazetecilere yönelttiği ve sonu ölümle biten kasıtlı şiddet eylemlerini bir kez daha kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden kameraman Muntasır kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve Anadolu Ajansına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AA kameramanı Savvaf için taziye mesajı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı
İstanbul Valiliği, kentin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AA kameramanı Savvaf için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan AA kameramanı Savvaf için taziye mesajı

Netanyahu’dan "Tüm gücümüzle (Gazze’ye) saldırmaya devam edeceğiz" açıklaması

AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti

Uzmanlar, Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatan İsrail'e uluslararası baskının artacağı görüşünde

Uzmanlar, Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatan İsrail'e uluslararası baskının artacağı görüşünde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
ABD, Gazze saldırısının finansmanı için İsrail'e tarihinin en büyük askeri yardımını veriyor

ABD, Gazze saldırısının finansmanı için İsrail'e tarihinin en büyük askeri yardımını veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet