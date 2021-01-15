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Dünya, Koronavirüs

Biden, Kovid-19 aşı programının başına David Kessler'i getirecek

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, koronavirüs aşısıyla ilgili oluşturulan çalışma grubunun başına eski ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Dr. David Kessler'i getireceği açıklandı.

Emel Gözellik   | 15.01.2021
Biden, Kovid-19 aşı programının başına David Kessler'i getirecek

Ankara

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamada, Trump yönetiminin Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui'nin yerine Dr. David Kessler'in getirileceği belirtildi.

FDA'nın başkanlığını 1990'lı yıllarda yürütmüş olan Kessler'in Kovid-19'a müdahale grubunun baş bilim sorumlusu olacağı kaydedilen açıklamada, Kessler'in Biden'ın baş salgın danışmanı olarak da görev yaptığı aktarıldı.

Kessler'in aşı inceleme ve onayının yanı sıra milyonlarca doz aşının üretme lojistiğini koordine edeceği ifade edildi.

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