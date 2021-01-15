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Dünya

Aşıyla umutlanan 50 yaş üstü İngiliz turist yaz tatili için Türkiye’yi seçiyor

Alman turizm devi TUI, İngiltere’de uygulanmaya başlayan Kovid-19 aşılmalarının cesaret vermesiyle 50 yaş üstü İngiliz turistlerin tatil rezervasyonlarında artış görüldüğünü, en çok tercih edilen ülkeler arasında Türkiye’nin yer aldığını bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 15.01.2021
Aşıyla umutlanan 50 yaş üstü İngiliz turist yaz tatili için Türkiye’yi seçiyor

Londra

Alman turizm devi TUI, İngiltere’de uygulanmaya başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılmalarının cesaret vermesiyle 50 yaş üstü İngiliz turistlerin tatil rezervasyonlarında artış görüldüğünü, en çok tercih edilen ülkeler arasında Türkiye’nin yer aldığını bildirdi.

TUI’den yapılan açıklamada, 2020 yılının son ayı olan aralıktan itibaren yapılan online rezervasyonların yüzde 50’sinin 50 yaş üstü gruba ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TUI İngiltere ve İrlanda Direktörü Andrew Flintham, “50 yaş ve üzeri tatilci grubundan daha önce görmediğimiz bir ilgiyle karşı karşıyayız. Bunun aşılamalara ilişkin pozitif haberlerin etkisiyle olduğunu düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.

“Son dönemde internet üzerinden yapılan önemli rezervasyon artışı var. Özellikle Yunanistan'da, Türkiye'de ve İspanya’nın Balear Adaları'nda güneşli bir yaz tatilini özleyenler tarafından söz konusu rezervasyonlar yapıldı.” diyen Flintham salgın kısıtlamaları nedeniyle tatil yapamayan İngilizlerin, 2020 yılı için 10-14 gece arası önceki yıllara kıyasla daha uzun süreli rezervasyon yaptıklarının altını çizdi.

İngiltere’de bakım evlerinde Kovid-19 aşılamaları 16 Aralık 2020'de başlamıştı.

Ülkede en yaşlı ve hassas durumdaki nüfus öncelikli olmak üzere, haftada 2 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

İngiltere’de sürecin daha hızlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla sağlık personelini destekler mahiyette 80 bin kişi işe alınmıştı.

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