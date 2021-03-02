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Dünya

Biden, Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının üretimi için Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokacak

ABD Başkanı Joe Biden, ilaç üretim firması Merck & Co’nun, hafta sonu acil kullanım onayı alan Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısını üretmesi için kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren Savunma Üretim Yasası'nı kullanacak.

Dildar Baykan   | 02.03.2021
Biden, Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının üretimi için Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokacak

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele ve aşılama konusunda açıklamalarda bulundu.

Johnson & Johnson'ın aşısının üretimi konusunda sıkıntılara rastlandığına işaret eden Psaki, dünyanın en büyük ilaç üretim şirketlerinden Merck & Co'nun aşıyı üretmesi için Biden'ın Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokacağını bildirdi.

Biden'ın dün Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile yaptığı görüşmede bu ülkeye aşı sağlanması için herhangi bir söz verip vermediğinin sorulması üzerine Psaki, önceliklerinin Amerikan halkının aşılanması olduğunu kaydetti.

Kovid-19'a karşı aşılar için uluslararası çabalara her zaman destek vereceklerini belirten Psaki, Rus ve Çin aşılarının, "ABD ile aynı standartlara sahip olmamasından" dolayı endişe duyduklarını dile getirdi.

Savunma Üretim Yasası nedir?

Savunma Üretim Yasası, Kore Savaş'ından hemen önce çıkarılmıştı.

Söz konusu yasa, ABD başkanına özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor.

Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.


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