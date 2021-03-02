Euro
8.90
Dolar
7.36
BIST 100
1,528.82
Altın
1,733.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin California eyaletindeki trafik kazasında 15 kişi öldü

ABD'nin California eyaletinde yolcu taşıyan minibüs ile çakıl kamyonunun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mücahit Oktay   | 02.03.2021
ABD'nin California eyaletindeki trafik kazasında 15 kişi öldü

New York

Söz konusu eyaletin Meksika sınırına yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta meydana gelen trafik kazasında yolcu taşıyan minibüs ile çakıl taşıyan kamyonun çarpıştığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Kazanın yaşandığı bölgenin yakınındaki El Centro ​​​​​​​Bölge Hastanesi Acil Servis Müdürü Judy Cruz, "Bir kamyonla çarpışan minibüste 27 kişi olduğunu düşünüyoruz. Yararlılardan 14'ü kaza mahallinde, 1'i ise hastanede hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kazada ölenlerden birinin çakıl taşıyan inşaat kamyonunun sürücüsü olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 514 bin 660'a yükseldi
Avrupa'da yaşanan aşı tedariki sorunu Slovakya, Çekya ve Avusturya'yı farklı arayışlara itti
Irak'ta ilk Kovid-19 aşısı yapıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

ABD'nin California eyaletindeki trafik kazasında 15 kişi öldü

ABD'nin California eyaletindeki trafik kazasında 15 kişi öldü