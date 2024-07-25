Dolar
33.03
Euro
35.94
Altın
2,357.51
ETH/USDT
3,120.20
BTC/USDT
64,609.00
BIST 100
10,871.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ruzemberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Trabzonspor ile oynadıkları maçın ardından MFK Futbol Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Biden ile görüşen Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi

ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray önünde protesto etti.

Hakan Çopur  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Biden ile görüşen Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Washington

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken, Beyaz Saray dışında çok sayıda gösterici iki ülkenin Gazze politikasına tepki gösterdi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Beyaz Saray'ın çevresindeki birçok yol kapatılırken, çoğu zaman gösterilere izin verilen Beyaz Saray'ın hemen önündeki Lafayette Park da bugün polis tarafından kapatıldı.

Lafayette Park'ın dışındaki alanda toplanan yüzlerce gösterici, Netanyahu ve Biden aleyhinde sloganlar atarak Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarda Netanyahu'yu "soykırımcı" olarak niteleyen göstericiler, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" yazılı büyük bir pankart açtılar.

"Netanyahu bir savaş suçlusudur" yazılı pankartlar taşıyan bazı Yahudi grupların da katıldığı gösteri, Biden ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüştüğü süre boyunca devam etti.

Dün ABD Kongresine hitap eden Netanyahu'ya yönelik dev bir protesto gerçekleştirilmiş, binlerce kişi Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'nde geniş katılımlı büyük bir gösteri düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri indiriliyor
Siber suçlarla mücadele kapsamında 19 hesap yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı
MGK Bildirisi: Hiçbir insani değerle ilişkisi kalmayan İsrail yönetimi gecikmeksizin durdurulmalı
Isparta, Osmaniye ve Afyonkarakisar'da sağanak etkili oldu
Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Benzer haberler

Biden ile görüşen Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi

Biden ile görüşen Netanyahu, Beyaz Saray önünde protesto edildi

Guterres'ten Netanyahu'nun Gazze'de sivil ölümleriyle ilgili açıklamalarına tepki: İnsanlar kime inanacağını biliyor

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya geldi

Hamas: Netanyahu'ya ABD Kongresinde konuşma fırsatı vermek yerine UCM'ye teslim edilmeliydi

Hamas: Netanyahu'ya ABD Kongresinde konuşma fırsatı vermek yerine UCM'ye teslim edilmeliydi
ABD Kongresinde Cumhuriyetçi ve Demokratların önde gelenlerinin Netanyahu'ya desteği dikkati çekti

ABD Kongresinde Cumhuriyetçi ve Demokratların önde gelenlerinin Netanyahu'ya desteği dikkati çekti
Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet