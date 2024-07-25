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Dünya

Myanmar'da silahlı gruplar stratejik öneme sahip 2 kenti ele geçirdiklerini iddia etti

Myanmar'da orduya karşı eylemler düzenleyen silahlı gruplar, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan stratejik öneme sahip Lashio ve Mogok kentlerini ele geçirdiklerini ileri sürdü.

Zeynep Katre Oran  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Myanmar'da silahlı gruplar stratejik öneme sahip 2 kenti ele geçirdiklerini iddia etti Fotoğraf: Valeria Mongelli/AA

Ankara

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusunun (MNDAA) Facebook hesabından yayımlanan açıklamada, grubun, 23 gün süren çatışmaların ardından Lashio kentini ve kentte bulunan Myanmar ordusuna ait askeri karargahı tamamen ele geçirdiği iddia edildi.

Açıklamada, Çin sınırının yaklaşık 110 kilometre güneyindeki Lashio'nun ele geçirilmesi "tarihi zafer" olarak nitelendirildi.

Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) Telegram platformundan yaptığı açıklamada da ülkedeki mücevher madenciliği endüstrisinin merkezi olarak kabul edilen Mogok'un tamamen ele geçirildiği ileri sürüldü.

Öte yandan, ordu sözcülerinden Tümgeneral Zaw Min Tun, gazetecilere gönderdiği mesajda söz konusu stratejik öneme sahip 2 kent ile askeri komuta merkezinin ele geçirildiği iddialarını yalanlayarak, ordunun silahlı grupları "bölgeden temizlemek" için gösterdiği çabaları sürdürdüğünü vurguladı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.

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