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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ülkesindeki hapishanelerde Filistinlilere işkenceyi inkar etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, delillere rağmen ülkesindeki hapishane ve gözaltı merkezlerinde Filistinlilere işkence ve kötü muamele yapılmadığını iddia etti.

Mustafa Deveci  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ülkesindeki hapishanelerde Filistinlilere işkenceyi inkar etti

Ankara

Herzog, BBC televizyonuna verdiği röportajda, İsrail hapishanelerinde Filistinlilere işkence ve kötü muamele yapılmadığını ileri sürdü.

İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde Filistinlilere tecavüz dahil birçok işkence ve kötü muamele uygulandığına ilişkin delillere rağmen Herzog, "bunların doğru olmadığını" savundu.

Herzog, İsrail'in "demokratik bir ülke olduğunu" ve ülkedeki hapishanelerde "tüm kişilerin gerekli olan her türlü servisi aldığını" öne sürdü.

Bazı Filistinlilerin hapishaneden ayrılmak istemediğini iddia etti

İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde işkence ve kötü muamele olmadığını savunan Herzog, "Bazı Filistinliler hapishanelerden ayrılmak istemedi. Gazze'ye geri dönmeyi istemediler, İsrail hapishanesinde kalmayı tercih etiller." iddialarına yer verdi.

Herzog, BBC'ye de yüklenerek kanalı İsrailli ve Filistinli esirleri "aynı kefeye koymakla" eleştirdi ve bunun "çılgınca ve saçma" olduğunu savundu.

İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde 7 Ekim'den beri 58 Filistinli öldü

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde de binlerce Filistinliyi alıkoymuştu.

Filistin makamları, alıkonulanların İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde cinsel istismar, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hapishane ve gözaltı merkezlerinde 37'si Gazze'den olmak üzere 58 Filistinli hayatını kaybetti.

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