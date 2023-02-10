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Dünya

Biden, 20 Şubat'ta Polonya'yı ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 20-22 Şubat tarihlerinde Polonya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Islam Doğru   | 10.02.2023
Biden, 20 Şubat'ta Polonya'yı ziyaret edecek

New York

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Polonya ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra Ukrayna'yı desteklemek ve NATO'nun caydırıcılığını güçlendirmek için ortak çabaların ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın, gezi kapsamında Bükreş Dokuzlusu (B9) olarak da bilinen NATO'nun doğu kanadı liderleri ile de bir araya gelerek ABD'nin ittifakın güvenliğine sarsılmaz desteğinin yeniden teyit edileceği belirtildi.

Ayrıca ABD Başkanı'nın, "Rusya'nın, Ukrayna'yı vahşi ve sebepsiz yere işgalinin" birinci yılına dair konuşma yapacağı ve Ukrayna'ya destek için ABD'nin dünyadaki çabalarını değerlendireceği bilgisi paylaşıldı.

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