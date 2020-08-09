Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,033.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
logo
Dünya

Beyrut Limanı'nda 2 vinç yeniden faaliyete girdi

Lübnan'da şiddetli bir patlama sonucu büyük yıkıma uğrayan Beyrut Limanı'ndaki 2 vincin yeniden faaliyete girdiği duyuruldu.

İdiris Okuduci   | 09.08.2020
Beyrut Limanı'nda 2 vinç yeniden faaliyete girdi

İstanbul

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, patlama sonrası Beyrut Limanı'ndaki konteyner istasyonunun hizmete girmesi için ilgili tarafların çalışma başlattığı ifade edildi.

Çalışmalar neticesinde 16'ncı konteyner istasyonunda bulundan 2 vincin yeniden çalışmaya başladığı ve patlama öncesi limana yanaşan ancak yükünü indiremeyen gemilerdeki konteynerlerin boşaltıldığı belirtildi.

Haberde, limandaki istasyonun önümüzdeki haftaya kadar aşamalı olarak hizmete girebilmesi için çalışmalara devam edildiğine yer verildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Başkentteki patlamada 158 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medya paylaşımı çağrısı
Azerbaycan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100'ün altına indi
Son 24 saatte Çin'de 23, Güney Kore'de 36 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Hindistan'da Kovid-19 yeni sıcak noktalara yayılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 817 bini geçti

Benzer haberler

Lübnan Maruni Patriği'ne göre Beyrut Limanı'ndaki patlama 'insanlığa karşı suç' niteliğinde

Lübnan Maruni Patriği'ne göre Beyrut Limanı'ndaki patlama 'insanlığa karşı suç' niteliğinde

Eski Lübnan Başbakanı Selam 'kimyasal madde taşıyan gemiden haberi vardı' iddialarını yalanladı

Beyrut Limanı'nda 2 vinç yeniden faaliyete girdi

Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed istifa etti

Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed istifa etti
Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin uluslararası soruşturma çağrıları tartışma yarattı

Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin uluslararası soruşturma çağrıları tartışma yarattı
Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır

Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır