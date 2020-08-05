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Dünya

Lübnan Elektrik Kurumu merkez binası patlama sonucu tamamen yıkıldı

Lübnan Enerji Bakanlığı, başkent Beyrut'taki patlama sonrasında Lübnan Elektrik Kurumunun merkez binasının yıkıldığını belirtti.

Çağrı Koşak   | 05.08.2020
Lübnan Elektrik Kurumu merkez binası patlama sonucu tamamen yıkıldı

Ankara

Lübnan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından Lübnan Elektrik Kurumunun merkez binası tamamen yıkılarak kontrol merkezi devre dışı kalmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kurum çalışanlarının çabalarıyla enerji dağıtımının Bsalim santralinden yürütüldüğü bilgisi verilen açıklamada, patlamadan etkilenen bölgelere elektrik sağlanması için gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

Beyrut Limanı'nda yolcu gemisi battı

Bu arada patlamada hasar gören Orient Queen yolcu gemisi battı.

Geminin sahibi iş adamı Meri Ebu Meri, yaptığı yazılı açıklamada, "Beyrut Limanı'nda demirli Orient Queen gemisi maalesef dün Beyrut'taki patlamada büyük hasar görmüş ve kurtarma çabalarının sonuçsuz kalması sonucu batmıştır." ifadelerini kullandı.

Meri, patlama nedeniyle gemi mürettebatından 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını aktardı.

Orient Queen gemisinin uzun yıllardır Lübnan turizmine hizmet ettiğini vurgulayan Meri, yaşanan felaketin insani, ekonomik ve mali boyutuna dikkati çekti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

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