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Dünya

Beyaz Saray: Biden, Kovid-19 semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtuldu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtulduğunu ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Hakan Çopur  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Beyaz Saray: Biden, Kovid-19 semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtuldu

Washington

Doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray'ın paylaştığı açıklamaya göre, O'Connor, Biden'ın 17 Temmuz'da yakalandığı Kovid-19'un semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtulduğunu belirtti.

Virüsle mücadelesinde Biden'a bugün 10. doz Paxlovid ilacının verildiğini kaydeden O'Connor, ABD Başkanı'nın tüm başkanlık görevlerini sürdürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

Jean-Pierre, hafif semptomlar gösteren Biden'ın Delaware'deki evinde kendisini izole edeceğini kaydetmişti.

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Biden'ın, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceğinin halen belirsiz olduğu ve Biden'ın izole olması sebebiyle görüşmenin henüz netleşmediği belirtiliyor.

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