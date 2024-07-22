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Dünya

ABD'de iklim kirliliğini azaltmaya yönelik projelere 4,3 milyar dolarlık hibe

ABD Çevre Koruma Ajansı, 30 eyalette iklim kirliliğini azaltmaya yönelik projeleri finanse etmek amacıyla 4,3 milyar dolar hibe sağlanacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
ABD'de iklim kirliliğini azaltmaya yönelik projelere 4,3 milyar dolarlık hibe

Washington

Kurumdan yapılan açıklamada, 30 eyalette seçilen 25 projenin finanse edileceği kaydedildi.

Açıklamada, iklim kriziyle mücadele, hava kirliliğini azaltma, çevresel adaleti geliştirme ve Amerika'nın temiz enerjiye geçişini hızlandırma odaklı çözümleri uygulamak amacıyla 4,3 milyar doların üzerinde hibe sağlanacağı belirtildi.

Fonların tüm yasal ve idari gereklilikler yerine getirildikten sonra bu yılın ilerleyen dönemlerinde dağıtılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, projelerle sera gazı kirliliğinin 2050 yılına kadar 971 milyon metrik ton karbondioksit eşdeğeri azaltılmasının öngörüldüğü bildirildi.

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