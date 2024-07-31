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Ekonomi

ABD'de bekleyen konut satışları haziranda beklentileri aştı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziranda yüzde 4,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Dilara Zengin Okay  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
ABD'de bekleyen konut satışları haziranda beklentileri aştı

Washington

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), haziran ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artışla 74,3'e çıktı.

Piyasa beklentileri bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 1,4 artması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, mayısta aylık yüzde 1,9 azalışla 70,9 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, haziranda yıllık bazda ise yüzde 2,6 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut stoklarındaki artışın daha fazla sözleşmenin imzalanmasına yol açmaya başladığını belirtti.

Yun, birden çok teklifin yoğunluğunun daha az, alıcıların daha avantajlı bir konumda olduğunu ifade etti. ​​​​​​​

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